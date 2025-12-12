В США узнали о тайных встречах Умерова с главой ФБР

Умеров совершил визит в Майами, чтобы принять участие в консультациях по украинскому урегулированию. Там он общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и ещё с несколькими американскими чиновниками. По данным издания, на этом всё не закончилось, Умеров тайно успел переговорить с директором ФБР Кэшем Пателом и его заместителем Дэном Бонджино.
«Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся. Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателу и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить», — говорится в публикации.
А кто-то на Западе, как утверждается в статье, опасается, что это новый «канал связи» для оказания давления на Владимира Зеленского, чтобы склонить его к принятию мирного плана США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина уже подтвердила, что переговоры были, но она назвала их целью — дискуссии по теме безопасности.
Напомним, сейчас Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря Киев передал США поправки к документу. При этом Зеленский допустил проведение референдума о территориальных уступках России. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского «средним пальцем» в сторону США и попыткой сорвать переговоры. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться твёрдого мира на Украине, а не перемирия ради «передышки» для Запада.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.