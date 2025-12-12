Дмитриев предупредил ЕС о последствиях заморозки активов России

«Орбан подчёркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы ещё более серьёзные последствия», — написал Дмитриев. Он согласился с оценкой венгерского премьера, который ранее заявил, что возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке активов РФ нанесёт «непоправимый» ущерб объединению и станет переходом «Рубикона».