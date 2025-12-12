Ричмонд
Дмитриев предупредил ЕС о последствиях заморозки активов России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бессрочная заморозка российских активов может иметь серьёзные последствия для Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил о серьёзных последствиях для Евросоюза в случае бессрочной заморозки российских активов. Соответствующее заявление он сделал в социальных сетях, комментируя позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Орбан подчёркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы ещё более серьёзные последствия», — написал Дмитриев. Он согласился с оценкой венгерского премьера, который ранее заявил, что возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке активов РФ нанесёт «непоправимый» ущерб объединению и станет переходом «Рубикона».

Орбан также напомнил, что ранее вопрос продления блокировки российских активов в ЕС рассматривался каждые шесть месяцев и принимался исключительно на основе единогласного решения всех стран-членов.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил о нарушении Евросоюзом собственных законов в попытках конфисковать замороженные российские активы, предупредив о риске «начала конца» для ЕС при сохранении нынешнего курса.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше