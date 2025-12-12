Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» назвал 2024 год «временем трудных испытаний» для россиян. Политик отметил, что Россия продолжает сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с США накачивает деньгами и оружием.