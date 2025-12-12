Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания генсовета партии призвал готовиться к более сложным временам.
Он отметил, что те результаты, которые были достигнуты на едином дне голосования, очень впечатляющие, наверное, лучшие за последнее время.
По его словам, в партии понимают в каких условиях сейчас существует страна. А результаты выборов — отражение консолидации России вокруг целей спецоперации, фигуры президента РФ Владимира Путина и партийных приоритетов, добавил политик.
«В будущем нужно готовиться к более сложным временам. И все это должны осознавать. Прошу это иметь в виду», — подчеркнул Медведев.
Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» назвал 2024 год «временем трудных испытаний» для россиян. Политик отметил, что Россия продолжает сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с США накачивает деньгами и оружием.