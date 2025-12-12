Ричмонд
Дмитрий Медведев предупредил «Единую Россию» о сложных временах

«Единая Россия» понимает в каких условиях сейчас существует страна, отметил Медведев.

Источник: Комсомольская правда

Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания генсовета партии призвал готовиться к более сложным временам.

Он отметил, что те результаты, которые были достигнуты на едином дне голосования, очень впечатляющие, наверное, лучшие за последнее время.

По его словам, в партии понимают в каких условиях сейчас существует страна. А результаты выборов — отражение консолидации России вокруг целей спецоперации, фигуры президента РФ Владимира Путина и партийных приоритетов, добавил политик.

«В будущем нужно готовиться к более сложным временам. И все это должны осознавать. Прошу это иметь в виду», — подчеркнул Медведев.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» назвал 2024 год «временем трудных испытаний» для россиян. Политик отметил, что Россия продолжает сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с США накачивает деньгами и оружием.

Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
