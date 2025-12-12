Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария присоединится к 19-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Швейцария расширяет свои санкции против России, присоединившись к 19-му пакету антироссийских мер Евросоюза, который вступит в силу с 13 декабря 2025 года.

Как сообщили в правительстве страны, Федеральный совет обновил санкционные списки 12 декабря, приняв изменения, согласованные ЕС.

Меры будут касаться как России, так и Беларуси.

В обновленный список санкций Швейцарии включены 22 физических лица, среди которых помощник заместителя председателя Совета безопасности России Олег Осипов, ректор ВШЭ Никита Анисимов и президент «Автоваза» Максим Соколов. В результате этих мер их активы на территории Швейцарии будут заморожены, а их въезд и транзит через страну запрещены.

Также под санкции попали 42 компании и организации, работающие в российском военно-промышленном комплексе и энергетическом секторе. Дополнительно ограничены 117 судов, связанных с так называемым теневым флотом. Кроме того, под запрет транзакций попали пять российских банков и четыре их филиала за рубежом, использующие российские платежные системы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше