Швейцария присоединится к 19-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария расширяет свои санкции против России, присоединившись к 19-му пакету антироссийских мер Евросоюза, который вступит в силу с 13 декабря 2025 года.
Как сообщили в правительстве страны, Федеральный совет обновил санкционные списки 12 декабря, приняв изменения, согласованные ЕС.
Меры будут касаться как России, так и Беларуси.
В обновленный список санкций Швейцарии включены 22 физических лица, среди которых помощник заместителя председателя Совета безопасности России Олег Осипов, ректор ВШЭ Никита Анисимов и президент «Автоваза» Максим Соколов. В результате этих мер их активы на территории Швейцарии будут заморожены, а их въезд и транзит через страну запрещены.
Также под санкции попали 42 компании и организации, работающие в российском военно-промышленном комплексе и энергетическом секторе. Дополнительно ограничены 117 судов, связанных с так называемым теневым флотом. Кроме того, под запрет транзакций попали пять российских банков и четыре их филиала за рубежом, использующие российские платежные системы.