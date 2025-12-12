Посольство России в Германии призвало ФРГ «снизить накал антироссийской риторики и перестать нагнетать истерию».
«Призываем германскую сторону снизить накал антироссийской риторики и перестать нагнетать истерию, связанную с якобы ведущейся подготовкой России к нападению на одну или несколько стран НАТО», — сказано в публикации.
В посольстве добавили, что РФ не угрожает странам Европы. Кроме того, государство подтверждает заинтересованность в предметном обсуждении мирных инициатив по Украине, которые бы учитывали интересы безопасности России и способствовали бы устранению первопричин украинского конфликта.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Берлине призвал страны альянса готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». Впоследствии глава МИД Венгрии обвинил Марка Рютте в подрыве мирных переговоров по Украине и разжигании военной напряженности.
При этом, как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова юридически зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.