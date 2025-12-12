Посольство РФ призвало Германию снизить накал антироссийской риторики

В посольстве добавили, что РФ не угрожает странам Европы. Кроме того, государство подтверждает заинтересованность в предметном обсуждении мирных инициатив по Украине, которые бы учитывали интересы безопасности России и способствовали бы устранению первопричин украинского конфликта.