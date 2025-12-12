Более 50 военных ВСУ уничтожены при ударе по построению в Сумской области

Лебедев уточнил, что часть личного состава прибыла на это место для доукомплектования после боёв. Им как раз добавили свежий резерв и отмечали отличившихся. По его словам, пока что территория оцеплена, а кареты скорой помощи стали пропускать совсем недавно. Работы по разбору завалов тоже только началась, при этом шансов найти под ними выживших немного.