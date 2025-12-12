Демократы показали презервативы с изображением Трампа из архива Эпштейна

Как отмечает BBC, обстоятельства создания большинства фотографий остаются неясными. Месяц назад демократы уже публиковали переписку Эпштейна с упоминанием Трампа, после чего республиканцы выложили более 23 тысяч страниц документов. По словам конгрессмена-демократа Роберта Гарсии, комитет получил около 95 тысяч новых фотографий. При этом к 19 декабря Министерство юстиции США должно обнародовать все имеющиеся у него материалы по делу Эпштейна.