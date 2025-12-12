Демократы показали презервативы с изображением Трампа из архива Эпштейна

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали новую подборку фотографий из архива Джеффри Эпштейна, сообщает BBC. Наиболее резонансным стал снимок миски с презервативами, на упаковках которых карикатурно изображено лицо Дональда Трампа с надписью «Я ОГРОМНЫЙ!».
В опубликованный пакет вошли 19 фотографий. На ряде кадров Эпштейн запечатлён вместе с Трампом, его бывшим советником Стивом Бэнноном, экс-президентом США Биллом Клинтоном, Биллом Гейтсом и режиссёром Вуди Алленом. На одном из снимков Трамп стоит в окружении женщин в цветочных гирляндах, при этом их лица скрыты.
Как отмечает BBC, обстоятельства создания большинства фотографий остаются неясными. Месяц назад демократы уже публиковали переписку Эпштейна с упоминанием Трампа, после чего республиканцы выложили более 23 тысяч страниц документов. По словам конгрессмена-демократа Роберта Гарсии, комитет получил около 95 тысяч новых фотографий. При этом к 19 декабря Министерство юстиции США должно обнародовать все имеющиеся у него материалы по делу Эпштейна.
Ранее сообщалось, что, по данным The New York Times, отношения президента США Дональда Трампа с киевским руководством обостряются на фоне разногласий вокруг американского мирного плана, причём издание отмечает, что напряжённость в диалоге между сторонами сохранялась и ранее.