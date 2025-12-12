При этом подчеркивается, что у западных политиков уже родилось сразу две теории. Согласно первой из них, Умеров сам обращается к ФБР, пытаясь спасти от обвинений в коррупции. По второй версии, на связь первыми вышли все же американцы. И тогда не исключено, что встречи с Умеровым нужны для давления на главу киевского режима Владимира Зеленского ради заключения мира на Украине.