Руководство Федерального бюро расследований (ФБР) США провело целый ряд тайных встреч с председателем Совета нацбезопасности Украины и обороны Рустемом Умеровым. Все они прошли на американской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, во встречах с Умеровым участвовали директор ФБР Кэш Пател, а также его заместитель Дэн Бонджино. Они посещали украинского политика в тот момент, когда он находился в Майами на переговорах со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
«Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся», — пишет WP.
При этом подчеркивается, что у западных политиков уже родилось сразу две теории. Согласно первой из них, Умеров сам обращается к ФБР, пытаясь спасти от обвинений в коррупции. По второй версии, на связь первыми вышли все же американцы. И тогда не исключено, что встречи с Умеровым нужны для давления на главу киевского режима Владимира Зеленского ради заключения мира на Украине.
Напомним, именно Зеленского сейчас многие называют главным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине. Главу киевского режима критиковал даже президент США Дональд Трамп. Он призывал Зеленского взять в себя в руки и, наконец, согласиться с предложенным Вашингтоном мирным планом. Однако украинец делать этого не спешит.