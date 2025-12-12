Reuters: Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов РФ

Бельгия в ходе голосования выступила за долгосрочную блокировку суверенных активов России. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что «решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите Евросоюза».
12 декабря Банк России подал в Арбитражный суд города Москвы иск к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных регулятору убытков из-за заморозки российских активов.
В иске отмечается, что своими действиями Euroclear причинил Банку России ущерб из-за невозможности распоряжаться деньгами и ценными бумагами.
Накануне датское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы стран Евросоюза начали процесс письменного оформления «долгосрочного замораживания» активов РФ. Блокировка этих активов обновляется каждые полгода, однако теперь заморозку хотят продлить на больший срок.