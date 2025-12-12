Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Умеров провел несколько секретных встреч с руководством ФБР

На Западе заявили, что секретные встречи Рустема Умерова с руководством ФБР вызвали беспокойство среди западных чиновников.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел несколько секретных встреч с директором ФБР Кэшем Пателом и его заместителем Дэном Бонгино, пишет The Washington Post.

По данным издания, Рустем Умеров трижды летал в Майами в течение последних недель для участия в консультациях по урегулированию украинского конфликта со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом.

«Однако, по словам четырех человек, во время своего пребывания в Соединенных Штатах Умеров также проводил закрытые встречи с директором ФБР Кэшем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино», — сказано в материале.

Отмечается, что встречи вызвали тревогу среди чиновников Запада. Это связано с тем, что они не знают об их целях. По одной из версий, Рустем Умеров мог переговорить с руководством ФБР, чтобы «добиться амнистии по любым обвинениях в коррупции, с которыми могут столкнуться украинцы».

Ранее сообщалось, что у властей Украины все еще нет кандидатов на должность министра энергетики после увольнения главы ведомства Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала.

Узнать больше по теме
Биография Кэша Пателя
Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
Читать дальше