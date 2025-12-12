WP: Умеров провел несколько секретных встреч с руководством ФБР

Отмечается, что встречи вызвали тревогу среди чиновников Запада. Это связано с тем, что они не знают об их целях. По одной из версий, Рустем Умеров мог переговорить с руководством ФБР, чтобы «добиться амнистии по любым обвинениях в коррупции, с которыми могут столкнуться украинцы».