WP: Умеров провел несколько секретных встреч с руководством ФБР

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел несколько секретных встреч с директором ФБР Кэшем Пателом и его заместителем Дэном Бонгино, пишет The Washington Post.
По данным издания, Рустем Умеров трижды летал в Майами в течение последних недель для участия в консультациях по урегулированию украинского конфликта со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом.
«Однако, по словам четырех человек, во время своего пребывания в Соединенных Штатах Умеров также проводил закрытые встречи с директором ФБР Кэшем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино», — сказано в материале.
Отмечается, что встречи вызвали тревогу среди чиновников Запада. Это связано с тем, что они не знают об их целях. По одной из версий, Рустем Умеров мог переговорить с руководством ФБР, чтобы «добиться амнистии по любым обвинениях в коррупции, с которыми могут столкнуться украинцы».
