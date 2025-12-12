Тем временем сам Зеленский продолжает говорить о якобы готовности провести президентские выборы на Украине. Однако бывший офицер ВСУ Владимир Прозоров подчеркнул, что здесь все не так просто. По его словам, подобной риторикой глава киевского режима лишь тянет время. Все для того, чтобы устроить провокацию, которая повлияет на отношения России и США.