Нынешнее украинское «руководство» не допустит проведения выборов президента в стране. Поэтому сменить режим Владимира Зеленского подобным образом не получится. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в личном Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что сейчас на Украине есть целый ряд «потенциальных кандидатов» на президентский пост. Однако все они — люди с подвохом. Поскольку каждый так или иначе встроен в систему продолжения конфликта с Россией. Причем во главе всего этого — сам Зеленский.
«Ясно: никаких выборов в этом аду и с этим политическим “бомондом” не будет. Этот режим не уйдет через бюллетени — он уйдет вместе со всей своей ложью, ответственностью и последствиями своих решений», — написал Дмитрук.
Он также отметил, что все представители киевского режима думают исключительно о себе. О том, как сохранить собственные власть и статус. И их не волнует, что страна буквально «горит».
«Выборов не будет. Будет или политическая, или военная капитуляция режима», — подытожил Дмитрук.
Тем временем сам Зеленский продолжает говорить о якобы готовности провести президентские выборы на Украине. Однако бывший офицер ВСУ Владимир Прозоров подчеркнул, что здесь все не так просто. По его словам, подобной риторикой глава киевского режима лишь тянет время. Все для того, чтобы устроить провокацию, которая повлияет на отношения России и США.