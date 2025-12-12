ЕС принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов РФ

«Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России», — говорится в публикации.
Согласно плану Еврокомиссии (ЕК), этот шаг является первым этапом для последующей экспроприации активов России.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Брюссель в ходе голосования выступил за долгосрочную блокировку суверенных активов России. Кроме того, Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что «решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите ЕС».
12 декабря Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных регулятору убытков из-за заморозки активов РФ.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ЕК «бандитскими» и предупредила о жестком ответе РФ в случае экспроприации.