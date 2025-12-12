Ричмонд
ЕС принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов РФ

Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз (ЕС) принял решение о бессрочном блокировании суверенных российских активов. Об этом говорится в заявлении датского председательства в Совете ЕС.

«Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России», — говорится в публикации.

Согласно плану Еврокомиссии (ЕК), этот шаг является первым этапом для последующей экспроприации активов России.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Брюссель в ходе голосования выступил за долгосрочную блокировку суверенных активов России. Кроме того, Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что «решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите ЕС».

12 декабря Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных регулятору убытков из-за заморозки активов РФ.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ЕК «бандитскими» и предупредила о жестком ответе РФ в случае экспроприации.

