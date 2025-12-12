ЕС принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов РФ

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Брюссель в ходе голосования выступил за долгосрочную блокировку суверенных активов России. Кроме того, Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что «решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите ЕС».