Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня

Конфликт Таиланда и Камбоджи возобновился 8 декабря, когда тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы. Королевская армия Таиланда обвинила камбоджийские войска в нападении на ее личный состав в провинции Сисакет 7 декабря. Камбоджийские войска открыли ответный огонь из стрелкового оружия и ракетных установок. Минобороны Камбоджи в свою очередь заявило, что именно тайские силы первыми начали атаку на камбоджийские войска.