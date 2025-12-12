Reuters: четыре страны ЕС поддержали долгосрочную заморозку российских активов

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгия, Болгария, Италия и Мальта объявили, что «поддержали долгосрочную заморозку активов России» в ходе голосования в Совете ЕС в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters.
ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.
По информации агентства, они также сделали заявление, что решение «об использовании активов РФ для финансирования Украины должно быть принято на саммите ЕС» 18−19 декабря.
Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации замороженных в Европе российских активов на сумму 210 млрд евро под прикрытием схемы «репарационного кредита» для обеспечения финансирования Украины в 2026—2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. 9 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Брюссель почти собрал квалифицированное большинство голосов стран ЕС для принятия решения об экспроприации активов РФ на саммите 18 декабря.
Как ранее заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа. -0-