Reuters: четыре страны ЕС поддержали долгосрочную заморозку российских активов

Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации замороженных в Европе российских активов на сумму 210 млрд евро под прикрытием схемы «репарационного кредита» для обеспечения финансирования Украины в 2026—2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. 9 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Брюссель почти собрал квалифицированное большинство голосов стран ЕС для принятия решения об экспроприации активов РФ на саммите 18 декабря.