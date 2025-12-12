Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FP: Пентагон перестает считать Россию стратегическим противником

В США заявили, что Пентагон перестает считать Россию стратегическим противником на фоне усилий Дональда Трампа по выстраиванию новых отношений с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Американское военное ведомство перестает считать Россию потенциальным статегическим противником в военных играх, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник.

«Министерство обороны уже начало исключать Россию из числа потенциальных стратегических противников в различных военных играх, проводимых вне рамок НАТО», — сказано в материале.

Как отмечается, это происходит на фоне того, что лидер США Дональд Трамп сосредоточен на построении новых отношений с Москвой.

В начале декабря администрация американского лидера опубликовала стратегию по нацбезопасности. В предыдущей ее версии Россия и Китай провозглашались основными внешнеполитическими противниками США. Однако в новой версии этого нет. Кроме того, в документе говорится о необходимости выстраивать отношения с РФ, а вся критика сосредоточена главным образом на Европе и европейских институтах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше