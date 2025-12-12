FP: Пентагон перестает считать Россию стратегическим противником

Американское военное ведомство перестает считать Россию потенциальным статегическим противником в военных играх, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник.
«Министерство обороны уже начало исключать Россию из числа потенциальных стратегических противников в различных военных играх, проводимых вне рамок НАТО», — сказано в материале.
Как отмечается, это происходит на фоне того, что лидер США Дональд Трамп сосредоточен на построении новых отношений с Москвой.
В начале декабря администрация американского лидера опубликовала стратегию по нацбезопасности. В предыдущей ее версии Россия и Китай провозглашались основными внешнеполитическими противниками США. Однако в новой версии этого нет. Кроме того, в документе говорится о необходимости выстраивать отношения с РФ, а вся критика сосредоточена главным образом на Европе и европейских институтах.