FP: Пентагон перестает считать Россию стратегическим противником

В начале декабря администрация американского лидера опубликовала стратегию по нацбезопасности. В предыдущей ее версии Россия и Китай провозглашались основными внешнеполитическими противниками США. Однако в новой версии этого нет. Кроме того, в документе говорится о необходимости выстраивать отношения с РФ, а вся критика сосредоточена главным образом на Европе и европейских институтах.