ЕС принял решение о бессрочной блокировке суверенных активов России

Речь идёт о сохранении режима заморозки российских активов без ограничения по срокам. Ранее подобные меры продлевались на определённый период и требовали регулярного пересмотра, однако теперь в Евросоюзе принято решение сделать блокировку постоянной.
После начала специальной военной операции страны ЕС и «Большой семёрки» заморозили около половины валютных резервов России. Более 200 млрд евро, по открытым данным, находятся в юрисдикции Евросоюза, в том числе на счетах бельгийской компании Euroclear.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупреждал о серьёзных последствиях для Евросоюза в случае бессрочной заморозки российских активов. Комментируя позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он заявил, что такие шаги подрывают западную правовую и финансовую систему. По оценке Орбана, возможное решение ЕС о бессрочной блокировке активов России нанесёт объединению «непоправимый» ущерб и станет переходом «Рубикона».