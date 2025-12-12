Ричмонд
Трамп заявил, что вновь помирил Таиланд и Камбоджу

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились прекратить военные действия на границе. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

Политик рассказал, что провёл «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.

«Они согласились прекратить все боевые действия, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключённому мной вместе с ними при помощи замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», — написал американский лидер.

Напомним, на днях на границе Камбоджи и Таиланда вновь начались боевые столкновения. Государства давно находятся в состоянии острого пограничного конфликта, летом произошла очередная эскалация — ситуацию удалось урегулировать при посредничестве американского президента, но, как оказалось, ненадолго. 9 декабря камбоджийская сторона сообщала о гибели мирных жителей. Эксперты отмечают, что попытки урегулирования, вроде прошлых планов Трампа, оказывались нежизнеспособными, так как не затрагивали глубинных причин вражды — многократных исторических переделов границ и горького наследия Вьетнамской войны, оставившего глубокий раскол между странами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

