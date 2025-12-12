Трамп заявил, что вновь помирил Таиланд и Камбоджу

Политик рассказал, что провёл «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.
«Они согласились прекратить все боевые действия, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключённому мной вместе с ними при помощи замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», — написал американский лидер.
Напомним, на днях на границе Камбоджи и Таиланда вновь начались боевые столкновения. Государства давно находятся в состоянии острого пограничного конфликта, летом произошла очередная эскалация — ситуацию удалось урегулировать при посредничестве американского президента, но, как оказалось, ненадолго. 9 декабря камбоджийская сторона сообщала о гибели мирных жителей. Эксперты отмечают, что попытки урегулирования, вроде прошлых планов Трампа, оказывались нежизнеспособными, так как не затрагивали глубинных причин вражды — многократных исторических переделов границ и горького наследия Вьетнамской войны, оставившего глубокий раскол между странами.
