Трамп заявил, что вновь помирил Таиланд и Камбоджу

Напомним, на днях на границе Камбоджи и Таиланда вновь начались боевые столкновения. Государства давно находятся в состоянии острого пограничного конфликта, летом произошла очередная эскалация — ситуацию удалось урегулировать при посредничестве американского президента, но, как оказалось, ненадолго. 9 декабря камбоджийская сторона сообщала о гибели мирных жителей. Эксперты отмечают, что попытки урегулирования, вроде прошлых планов Трампа, оказывались нежизнеспособными, так как не затрагивали глубинных причин вражды — многократных исторических переделов границ и горького наследия Вьетнамской войны, оставившего глубокий раскол между странами.