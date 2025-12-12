ЕС принял решение о бессрочном блокировании €300 миллиардов активов России

Напомним, Европейский союз наделил Еврокомиссию правом на неограниченное по времени блокирование российских активов. В ответ Банк России заявил о своей готовности оспаривать в судебном порядке любые шаги по их фактическому изъятию. В качестве примера уже подан иск к депозитарию Euroclear, который также подтвердил намерение отстаивать свою позицию через правовые механизмы.