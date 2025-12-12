Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов РФ по дестабилизации страны

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей», — сказала она.
Она отметила, что у них не получилось победить Россию на поле боя, а также не получилось «отменить» страну — ни в сфере культуры, ни в спорте, ни в общественной жизни. Поэтому теперь они пытаются действовать иначе.
Скандал вокруг квартиры Долиной произошел из-за продажи недвижимости и последующего ее возвращения в собственность певицы. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко 8 декабря рассказала, что в момент сделки не было сомнений по поводу вменяемости артистки. В тот же день стало известно, что Долина в своем иске к покупательнице квартиры заявила, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки.
Лурье 5 декабря отвергла предложение Долиной о мировом соглашении, связанном с делом о мошенничестве, как неприемлемое. Верховный суд РФ рассмотрит спор о квартире Долиной 16 декабря. Материалы гражданского дела певицы были переданы судье Верховного суда РФ для рассмотрения.