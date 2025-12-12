Ричмонд
Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов РФ по дестабилизации страны

Враги России могут использовать дело певицы Ларисы Долиной, чтобы рассорить россиян. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Источник: РИА "Новости"

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей», — сказала она.

Она отметила, что у них не получилось победить Россию на поле боя, а также не получилось «отменить» страну — ни в сфере культуры, ни в спорте, ни в общественной жизни. Поэтому теперь они пытаются действовать иначе.

Скандал вокруг квартиры Долиной произошел из-за продажи недвижимости и последующего ее возвращения в собственность певицы. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко 8 декабря рассказала, что в момент сделки не было сомнений по поводу вменяемости артистки. В тот же день стало известно, что Долина в своем иске к покупательнице квартиры заявила, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки.

Лурье 5 декабря отвергла предложение Долиной о мировом соглашении, связанном с делом о мошенничестве, как неприемлемое. Верховный суд РФ рассмотрит спор о квартире Долиной 16 декабря. Материалы гражданского дела певицы были переданы судье Верховного суда РФ для рассмотрения.

