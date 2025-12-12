Дело Ларисы Долиной может стать «яблоком раздора»: Мария Захарова предупредила россиян об угрозе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что скандальное дело певицы Ларисы Долиной пусть и возмущает — но оно может быть использовано недругами страны для разжигания внутренних конфликтов в российском обществе. Поэтому относиться к подобным инфоповодам надо очень осторожно.
«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде», — сказала Захарова на встрече с журналистами 12 декабря.
Дипломат добавила, что врагов России переполняет злоба и обида за неудачу, за не получившуюся «отмену» и провальные боевые действия. Поэтому они могут попытаться использовать оружие, которым был развален Советский Союз — разжигание внутренних споров и негативных настроений.
Ранее KP.RU сообщил, что опрошенные россияне признали Ларису Долину главным антигероем 2025 года.