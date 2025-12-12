Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия заблокировала сайт «Объясняем.рф» из-за влияния на общество

В Латвии заблокировали сайт «Объясняем.рф». Причиной назвали возможное негативное влияние на «сплочённость латвийского общества». Об этом сообщил сам портал.

«Сайт Объясняем.рф заблокировали в Латвии — информация на портале может негативно влиять на сплочённость латвийского общества, понимание ценностей и поддержку Украины», — указали Telegram-канале портала.

Редакция поблагодарила за «признание».

«Оставайтесь с нами — будем влиять негативно на сплочённость НАТО вместе!» — добавили авторы.

Ранее Московский суд запретил онлайн-раскраски с персонажами из «Наруто», «Винкс» и «Черепашек-ниндзя». Суд счёл их опасными для детей. Основанием стало присутствие на сайте изображений оружия и контента, разжигающего вражду.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше