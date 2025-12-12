Ричмонд
HT: Стубб отменил поездку в США ради переговоров по Украине

Александр Стубб планирует поучаствовать в обсуждениях по Украине в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб не отправится в США, он решил поучаствовать в обсуждении урегулирования на Украине с европейскими лидерами, пишет Helsinki Times.

«Президент Александр Стубб отменил свою предстоящую поездку в Соединенные Штаты из-за, как он выразился, критической фазы в переговорах по Украине», — сказано в материале.

Уточняется, что Александр Стубб должен был отправиться в Техас в начале следующей недели для участия в церемонии выкатки первого финского истребителя F-35 и открытии консульства Финляндии в Хьюстоне.

«Администрация президента подтвердила, что Стубб вместо этого примет участие в переговорах в Европе на следующей неделе, посвященных будущему Украины и гарантиям безопасности», — говорится в материале.

Ранее появилась информация, что в Берлине планируется проведение переговоров с участием представителей Германии, Великобритании, Франции и Украины 15 декабря. Точный формат встречи пока неясен.