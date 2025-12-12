Активы Google во Франции арестованы для возврата 10 млрд рублей российской «дочке»

Напомним, 10 декабря 2025 года по заявлению российского ООО «Гугл» французский суд наложил немедленный арест на 100% акций местного подразделения Google France. Эта обеспечительная мера была направлена на то, чтобы не позволить материнской корпорации обанкротить свой французский филиал по аналогии с российским до окончания судебного процесса по признанию и исполнению решения московского арбитража. Таким образом, арест стал превентивным действием для сохранения активов, на которые в дальнейшем можно будет обратить взыскание.