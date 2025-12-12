Ричмонд
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия в течение суток

«Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно вызывающего глубокие сожаления возобновления их давней войны», — написал американский лидер в Truth Social.

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию американского президента в соцсети Truth Social.

«Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно вызывающего глубокие сожаления возобновления их давней войны, — написал американский лидер в Truth Social. — Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима».

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тыс. жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тыс. человек. -0-

