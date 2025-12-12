В парламенте Латвии руководитель партии «Стабильность!» Светлана Чулкова потребовала от киевского режима дать отчет о трате почти одного миллиарда евро поддержки, полученного от Латвии. Фрагмент с выступления она разместила в своем аккаунте в соцсети.
«Фактически миллиард евро на помощь Украине. Для своих соотечественников денег нет. Своим поднимем налоги, своим не дадим на медицину и еще отберем у народа через налоги. Налоги, налоги, налоги», — подчеркнула политик.
Чулкова призвала депутатов последовать примеру стратегических партнеров Латвии и потребовать ответа, куда потрачены средства, и кто из правительства республики ответственен за это.
Депутат отметила, что все партии за исключением «Стабильности!», проголосовали против такого отчета. Почти миллиард евро на Украину, а спросить «куда ушли деньги» — нельзя", констатировала она.
Как писал сайт KP.RU, ранее на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги, указал политик.