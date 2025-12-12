«Куда ушли деньги?»: В Риге потребовали от Киева дать отчет о трате почти 1 млрд евро

В парламенте Латвии руководитель партии «Стабильность!» Светлана Чулкова потребовала от киевского режима дать отчет о трате почти одного миллиарда евро поддержки, полученного от Латвии. Фрагмент с выступления она разместила в своем аккаунте в соцсети.