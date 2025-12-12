Euractiv: ЕС хочет пересмотреть морское право для борьбы с Россией

В документе отмечается, что страны ЕС отстаивают право на проверку таких судов, как в международных водах, так и в своих территориальных водах, если есть основания подозревать, что судно не имеет флага или использует ложный флаг. В проекте также говорится о возможности усилить контроль за суднами, которые могут быть связаны с нарушениями.