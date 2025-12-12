Euractiv: ЕС хочет пересмотреть морское право для борьбы с Россией

Отмечается, что проект нового истолкования, который разрабатывается столицами стран ЕС, предполагает предоставление национальным властям дополнительных полномочий для проверки судов, которые могут угрожать подводным кабелям и трубопроводам. Это касается судов, не имеющих чёткой принадлежности к какой-либо стране, что в ЕС рассматривается как особый риск.
В документе отмечается, что страны ЕС отстаивают право на проверку таких судов, как в международных водах, так и в своих территориальных водах, если есть основания подозревать, что судно не имеет флага или использует ложный флаг. В проекте также говорится о возможности усилить контроль за суднами, которые могут быть связаны с нарушениями.
Издание добавило, что документ планируется принять на встрече дипломатических представителей стран ЕС, которая состоится в Брюсселе в понедельник. В то же время текст нуждается в доработке, поскольку Португалия и Греция выразили сомнения по поводу ряда положений.
Кроме того, ЕС намерен внести изменения в национальные законы, чтобы обеспечить более высокую защиту морской инфраструктуры, включая трубопроводы.
Ранее сообщалось, что Швейцария присоединится к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза с 13 декабря 2025 года. Конфедерация обновила санкционный список, в котором дополнительно ограничены 117 судов, связанных с «теневым флотом».