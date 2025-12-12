Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: ЕС хочет пересмотреть морское право для борьбы с Россией

ЕС планирует пересмотреть истолкование Конвенции ООН по морскому праву для усиления борьбы с «теневым флотом России».

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз собирается пересмотреть истолкование Конвенции ООН по морскому праву с целью усиления борьбы с так называемым «теневым флотом России». Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на внутренний документ.

Отмечается, что проект нового истолкования, который разрабатывается столицами стран ЕС, предполагает предоставление национальным властям дополнительных полномочий для проверки судов, которые могут угрожать подводным кабелям и трубопроводам. Это касается судов, не имеющих чёткой принадлежности к какой-либо стране, что в ЕС рассматривается как особый риск.

В документе отмечается, что страны ЕС отстаивают право на проверку таких судов, как в международных водах, так и в своих территориальных водах, если есть основания подозревать, что судно не имеет флага или использует ложный флаг. В проекте также говорится о возможности усилить контроль за суднами, которые могут быть связаны с нарушениями.

Издание добавило, что документ планируется принять на встрече дипломатических представителей стран ЕС, которая состоится в Брюсселе в понедельник. В то же время текст нуждается в доработке, поскольку Португалия и Греция выразили сомнения по поводу ряда положений.

Кроме того, ЕС намерен внести изменения в национальные законы, чтобы обеспечить более высокую защиту морской инфраструктуры, включая трубопроводы.

Ранее сообщалось, что Швейцария присоединится к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза с 13 декабря 2025 года. Конфедерация обновила санкционный список, в котором дополнительно ограничены 117 судов, связанных с «теневым флотом».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше