В Латвии потребовали от Киева отчет с отметками о трате €1 млрд

Латвийский депутат заявила о необходимости получить от Украины подробный отчет о расходовании выделенных средств.

Источник: Аргументы и факты

В Латвии потребовали от украинских властей предоставить отчет с отметками о расходовании средств, выделенных Киеву в рамках финансовой поддержки. С соответствующим заявлением выступила глава парламентской партии «Стабильность!» Светлана Чулкова, опубликовав фрагмент своего выступления в социальной сети Facebook*.

По словам депутата, Украине было выделено около 1 млрд евро, при этом латвийским гражданам повышают налоги, а информации о том, как именно были потрачены переданные Киеву средства, до сих пор нет. «А за пределами Латвии дадим сотни миллионов и не потребуем отчета? Давайте потребуем, коллеги, как наши стратегические партнеры: куда потрачено и кто из правительства ответственен», — заявила Чулкова.

Она подчеркнула, что при оказании такой масштабной финансовой помощи необходимо добиваться прозрачности и отчетности со стороны получателя средств.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассчитывают получить от западных партнеров более 5 млрд долларов до конца текущего года. В Национальном банке страны отмечали, что с начала года объем официального внешнего финансирования достиг 45,8 млрд долларов, при этом перспективы поддержки на 2026−2027 годы остаются неопределенными. В Киеве также признают, что самостоятельно способны покрывать лишь военные расходы бюджета, тогда как остальные статьи финансируются за счет зарубежных доноров.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.