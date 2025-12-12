В Латвии потребовали от Киева отчет с отметками о трате €1 млрд

По словам депутата, Украине было выделено около 1 млрд евро, при этом латвийским гражданам повышают налоги, а информации о том, как именно были потрачены переданные Киеву средства, до сих пор нет. «А за пределами Латвии дадим сотни миллионов и не потребуем отчета? Давайте потребуем, коллеги, как наши стратегические партнеры: куда потрачено и кто из правительства ответственен», — заявила Чулкова.