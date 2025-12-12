Мерц заявил, что ЕС пытается подключить США к переговорам по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза пытаются подключить США к своим переговорам с Украиной по мирному плану, передает DPA.
«Мы пытаемся вовлечь и американское правительство в переговоры, которые ведем между собой, а также с украинским правительством и украинским лидером», — заявил Фридрих Мерц.
По его словам, в международных усилиях по обеспечению гарантий безопасности для Украины пока остается потребность в прояснении. Он добавил, что важнейшим элементом гарантий является «длительное укрепление украинской армии».
Ранее появилась информация, что в Берлине планируется проведение переговоров с участием Германии, Великобритании, Франции и Украины 15 декабря. Как отмечалось, пока неизвестно, будет ли присутствовать на встрече представитель США.