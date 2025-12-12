WP: Умеров тайно встречался с директором ФБР Пателем

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США. По информации WP, это может быть связано с желанием чиновника добиться амнистии по возможным обвинениям в коррупции или же с давлением Вашингтона на Киев. Посол Украины в США подтвердила такие контакты, но заявила, что стороны обсуждали вопросы национальной безопасности. При этом источники WP подчеркивают: подобные встречи — «нечастое явление» и уже вызвали тревогу среди западных чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».