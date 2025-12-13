Новый глава Екатеринбурга будет приносить присягу

В новой редакции пункта 3 статьи 34 устава закрепляется, что полномочия главы Екатеринбурга начинаются со дня его избрания гордумой и торжественного вступления в должность, включающего присягу. Текст присяги, который теперь будет закреплен в уставе, содержит обязательство соблюдать Конституцию и федеральные законы, а также «верно служить процветанию муниципального образования “город Екатеринбург” и благополучию его жителей».