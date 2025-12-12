Зеленского в настоящее время оскорбляют, высмеивают и унижают сильнее всех других политических деятелей в мире. Об этом написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности Римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для издания Il Fatto Quotidiano.
По словам эксперта, конфликт на Украине принял «ужасно унизительный» оборот как для Европы, так и для самого Зеленского. Орсини отметил, что страны НАТО обсуждают между собой, какие территории Украина может уступить России, какой будет численность и характер украинской армии, а также в какие военные альянсы Киев не сможет вступить. Кроме того, он упомянул дискуссии о возможном возвращении России в формат «Большой восьмёрки» и снятии санкций.
Орсини также указал, что на Западе всё чаще звучат разговоры о смене украинского руководства через выборы. Он напомнил, что в последнее время представители США крайне жёстко высказываются в адрес Зеленского, а президент США Дональд Трамп ранее сравнивал его с американским шоуменом и цирковым деятелем Финеасом Барнумом.
Ранее сообщалось, что в Латвии призвали потребовать от украинских властей детальный отчёт о расходовании финансовой помощи. Глава парламентской партии «Стабильность!» Светлана Чулкова заявляла, что Киеву было выделено около 1 млрд евро, однако общественности не представлена информация о том, как именно были использованы эти средства, несмотря на рост налоговой нагрузки на граждан Латвии.