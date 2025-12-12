Социолог Орсини: унижение Зеленского стало беспрецедентным на Западе

По словам эксперта, конфликт на Украине принял «ужасно унизительный» оборот как для Европы, так и для самого Зеленского. Орсини отметил, что страны НАТО обсуждают между собой, какие территории Украина может уступить России, какой будет численность и характер украинской армии, а также в какие военные альянсы Киев не сможет вступить. Кроме того, он упомянул дискуссии о возможном возвращении России в формат «Большой восьмёрки» и снятии санкций.