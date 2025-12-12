Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Защищает ЕС от безумных бюрократов-военных»: Дмитриев сравнил Орбана с героем «Игры престолов»

Глава РФПИ Дмитриев сравнил Орбана с Джоном Сноу из «Игры престолов».

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с одним из героев сериала «Игра Престолов».

«…Орбан в роли Джона Сноу из “Игры Престолов”, защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных,…», — написал он.

Глава РФПИ отметил, что венгерский премьер борется с ними за сокращение миграции в ЕС, повышение конкурентноспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира.

Как писал сайт KP.RU, ранее спецпредставитель главы государства заявил, что действия ЕС, направленные на ограничение прав собственности, подрывают основы финансовой системы и ведут к «самоубийству европейской цивилизации». Он указал, что это происходит на фоне одновременных проблем, с которыми сталкиваются европейские страны: неконтролируемая миграция, рост преступности и экономический спад.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше