Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с одним из героев сериала «Игра Престолов».
«…Орбан в роли Джона Сноу из “Игры Престолов”, защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных,…», — написал он.
Глава РФПИ отметил, что венгерский премьер борется с ними за сокращение миграции в ЕС, повышение конкурентноспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира.
Как писал сайт KP.RU, ранее спецпредставитель главы государства заявил, что действия ЕС, направленные на ограничение прав собственности, подрывают основы финансовой системы и ведут к «самоубийству европейской цивилизации». Он указал, что это происходит на фоне одновременных проблем, с которыми сталкиваются европейские страны: неконтролируемая миграция, рост преступности и экономический спад.