В Госдуме прокомментировали решение ЕС по российским активам

Брюссель, приняв решение о конфискации российских активов, запускает процесс самоуничтожения Европейского союза (ЕС), что неизбежно приведет к ряду ответных мер со стороны России. Об этом в пятницу, 12 декабря, заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Решение ЕК о заморозке российских активов — де-факто одобрение их конфискации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18−19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты, — отметил Слуцкий.

По словам депутата, грабеж золотовалютных резервов Центрального банка России означает, что «партия войны» фактически запускает программу самоуничтожения ЕС, подрывая его правовые основы и принцип консенсуса, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Согласно плану Еврокомиссии, это решение является первым этапом для последующей экспроприации активов.

Также 12 декабря появилась информация, что Бельгия поддержала долгосрочную заморозку российских активов. В Совете ЕС за эту позицию также выступили Болгария, Италия и Мальта. Они добавили, что решение «об использовании активов РФ для финансирования Украины должно быть принято на саммите ЕС».

