Reuters: В ЕС считают невозможным вступление Украины в блок к 2027 году

Украине якобы хотели предложить вступить в ЕС к 2027 году по ускоренной инициатие.

Источник: Комсомольская правда

Еврочиновники назвали «совершенно невозможным» план Украины по вступлению в Евросоюз (ЕС) к 2027 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей сообщества.

«Эта целевая дата “совершенно невозможна”, — передает издание слова собеседников.

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря стало известно, что Украине якобы хотели предложить вступить в ЕС к 2027 году в соответствии с ускоренной инициативой, обсуждаемой на переговорах при посредничестве США по прекращению конфликта, что приведет к пересмотру процедур вступления в объединение. По данным газеты Financial Times, такие сжатые сроки перевернут с ног на голову подход блока к приему новых членов, основанный на «заслугах».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает вступление Украины в ЕС суверенным правом республики, поскольку данное объединение не является военным.

