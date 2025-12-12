Reuters: В ЕС считают невозможным вступление Украины в блок к 2027 году

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря стало известно, что Украине якобы хотели предложить вступить в ЕС к 2027 году в соответствии с ускоренной инициативой, обсуждаемой на переговорах при посредничестве США по прекращению конфликта, что приведет к пересмотру процедур вступления в объединение. По данным газеты Financial Times, такие сжатые сроки перевернут с ног на голову подход блока к приему новых членов, основанный на «заслугах».