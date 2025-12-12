Ричмонд
Reuters: ЕС считает, что вступление Украины в блок к 2027 году невозможно

Европейские чиновники заявили, что план Украины вступить в ЕС к 2027 году является «совершенно невозможным».

Источник: Аргументы и факты

Европейские чиновники заявили, что план Украины о вступлении в Европейский союз к 2027 году является «совершенно невозможным». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Украину могут принять в Европейский союз до 1 января 2027 года в рамках плана по разрешению конфликта. Согласно информации издания, такой срок указан в последнем проекте мирного соглашения, который в настоящее время обсуждают американские и украинские официальные лица при поддержке Брюсселя.

Напомним, что в июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине статус страны-кандидата.

При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии не позволит «украинской мафии» попасть в Европейский союз.

