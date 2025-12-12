Reuters: ЕС считает, что вступление Украины в блок к 2027 году невозможно

Ранее газета Financial Times сообщала, что Украину могут принять в Европейский союз до 1 января 2027 года в рамках плана по разрешению конфликта. Согласно информации издания, такой срок указан в последнем проекте мирного соглашения, который в настоящее время обсуждают американские и украинские официальные лица при поддержке Брюсселя.