Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев сравнил Орбана с персонажем «Игры Престолов»

Кирилл Дмитриев провел параллель между Виктором Орбаном и Джоном Сноу.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел параллель между венгерским премьер-министра Виктором Орбаном и героем сериала «Игра Престолов» Джоном Сноу.

«Виктор Орбан в роли Джона Сноу из “Игры Престолов”, защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных, — он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентноспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Ранее глава РФПИ предупредил о серьезных последствиях для Евросоюза в случае бессрочной заморозки активов РФ. Кирилл Дмитриев согласился с оценкой Виктора Орбана, который заявил, что вероятное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке нанесет непоправимый ущерб объединению.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше