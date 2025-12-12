Глава РФПИ Дмитриев сравнил Орбана с персонажем «Игры Престолов»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел параллель между венгерским премьер-министра Виктором Орбаном и героем сериала «Игра Престолов» Джоном Сноу.
«Виктор Орбан в роли Джона Сноу из “Игры Престолов”, защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных, — он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентноспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.
Ранее глава РФПИ предупредил о серьезных последствиях для Евросоюза в случае бессрочной заморозки активов РФ. Кирилл Дмитриев согласился с оценкой Виктора Орбана, который заявил, что вероятное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке нанесет непоправимый ущерб объединению.