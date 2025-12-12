Захарова: Враги могут использовать дело Долиной, чтобы навредить России

Недружественные страны могут использовать скандальное дело певицы Ларисы Долиной, чтобы рассорить россиян внутри страны. Такое мнение в пятницу, 12 декабря, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить нигде. А зло их переполняет, — отметила она.
По словам дипломата, она понимает эмоции всех сторон, фигурирующих в данном деле, — как Долиной, так и покупательницы Полины Лурье.
— Потому что действительно задета одна из самых чувствительных тем, связанных даже не только с недвижимостью, а с тем, что составляет для каждого человека ближний круг, — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее артистка оказалась на первом месте в списке главных антигероев года. Второе место с 19 процентами голосов заняли телефонные мошенники. Тройку лидеров замыкает телеведущий Дмитрий Дибров.
Дело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда России. Как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».