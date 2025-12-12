Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Враги могут использовать дело Долиной, чтобы навредить России

Недружественные страны могут использовать скандальное дело певицы Ларисы Долиной, чтобы рассорить россиян внутри страны. Такое мнение в пятницу, 12 декабря, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Недружественные страны могут использовать скандальное дело певицы Ларисы Долиной, чтобы рассорить россиян внутри страны. Такое мнение в пятницу, 12 декабря, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить нигде. А зло их переполняет, — отметила она.

По словам дипломата, она понимает эмоции всех сторон, фигурирующих в данном деле, — как Долиной, так и покупательницы Полины Лурье.

— Потому что действительно задета одна из самых чувствительных тем, связанных даже не только с недвижимостью, а с тем, что составляет для каждого человека ближний круг, — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее артистка оказалась на первом месте в списке главных антигероев года. Второе место с 19 процентами голосов заняли телефонные мошенники. Тройку лидеров замыкает телеведущий Дмитрий Дибров.

Дело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда России. Как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше