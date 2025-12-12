Захарова одним словом отреагировала на решение ЕК о бессрочной заморозке активов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Европейской комиссии (ЕК) о бессрочной заморозке российских активов.
— Наперсточники, — заявила она в беседе с РИА Новости.
12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.
По словам Захаровой, то, как Россия отреагирует на потенциальное изъятие замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине, станет сюрпризом для ЕК. Она не уточнила, каким образом Москва планирует ответить на эти действия, но отметила, что Евросоюзу точно станет об этом известно.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Брюссель, приняв решение такое решение, запускает процесс самоуничтожения Европейского союза, и оно неизбежно приведет к ряду ответных мер со стороны России. По словам депутата, грабеж золотовалютных резервов Центрального банка России означает, что «партия войны» фактически подрывает правовые основы и принцип европейского консенсуса.