Захарова одним словом отреагировала на решение ЕК о бессрочной заморозке активов

По словам Захаровой, то, как Россия отреагирует на потенциальное изъятие замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине, станет сюрпризом для ЕК. Она не уточнила, каким образом Москва планирует ответить на эти действия, но отметила, что Евросоюзу точно станет об этом известно.