В МИД РФ одним словом охарактеризовали бессрочную заморозку активов РФ

Захарова назвала ЕК наперсточниками из-за бессрочной заморозки активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова всего одним словом охарактеризовала действия Еврокомиссии (ЕК) по бессрочной блокировке российских суверенных активов.

Ранее датское председательство в Совете Евросоюза (ЕС) сообщило, что блок принял решение о бессрочном блокировании суверенных российских активов. При этом, по плану ЕК, этот шаг является первым этапом для последующей экспроприации активов России.

«Наперсточники», — написала дипломат.

Как писал сайт KP.RU, страны ЕС вместе с ЕК перешли к конкретным методам воровской группировки в попытках изъять активы РФ. Мария Захарова подчеркнула, что история с российскими деньгами вопиюще шокирующая и беспрецедентная. Дипломат предупредила Европу, что Москва обязательно даст жесткий ответ в случае реализации этого плана.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае изъятия суверенных активов, Россия будет преследовать государства ЕС до скончания века.

