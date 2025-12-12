В МИД РФ одним словом охарактеризовали бессрочную заморозку активов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова всего одним словом охарактеризовала действия Еврокомиссии (ЕК) по бессрочной блокировке российских суверенных активов.
«Наперсточники», — написала дипломат.
Как писал сайт KP.RU, страны ЕС вместе с ЕК перешли к конкретным методам воровской группировки в попытках изъять активы РФ. Мария Захарова подчеркнула, что история с российскими деньгами вопиюще шокирующая и беспрецедентная. Дипломат предупредила Европу, что Москва обязательно даст жесткий ответ в случае реализации этого плана.
Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае изъятия суверенных активов, Россия будет преследовать государства ЕС до скончания века.