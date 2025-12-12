Ричмонд
Дмитриев сравнил Орбана с одним из главных персонажей «Игры Престолов»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Джоном Сноу — одним из главных персонажей популярного сериала «Игра Престолов».

По его словам, венгерский политик активно защищает правовую и финансовую систему Европейского союза (ЕС) от «безумных бюрократов-военных».

— Он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентоспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира, — добавил Дмитриев в социальной сети X.

Ранее министр страны по делам ЕС Янош Бока отметил, что Венгрия последовательно не поддерживает членство Украины в Евросоюзе.

28 ноября премьер-министр Венгрии Орбан также заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Лидеры европейских стран, в свою очередь, начинают принимать тот факт, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией.

Кроме того, политик сообщил, что европейские страны готовятся воевать с Россией в 2030 году, однако Венгрия не планирует участвовать в этом.

