Премьер-министр Чехии Фиала сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в 2024 году Украина получила 1,8 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в рамках чешской инициативы Украина получила в 2025 году 1,8 млн артиллерийских снарядов. Он отметил, что также Киеву планируется передать ещё 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х*.

В начале 2024 года Чехия предложила западным государствам закупить снаряды для ВСУ в третьих странах, и к этой инициативе присоединились около 20 западных стран.

Тем временем китайское издание Sohu заявило, что Европа начинает снижать поддержку Украины, возможно, из-за позиций Венгрии, Чехии и Словакии, которые против поставок оружия на Украину.

Ранее в ответ на возможные поставки дальнобойного оружия Украине, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может передать аналогичные системы в другие регионы, откуда последуют удары по странам, поставляющим вооружение Киеву.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.