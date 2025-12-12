Актер Том Круз отменил съемки фильма в космосе из-за Дональда Трампа

Знаменитый американский актер Том Круз отказался от идеи участия в съемках фильма в открытом космосе из-за президента США Дональда Трампа по политическим соображениям. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
По данным собеседника таблоида, Круз категорически отказался просить главу Белого дома о помощи с организацией съемок в открытом космосе. Идея о съемках такого фильма пришла актеру еще в 2020 году. В качестве режиссера должен был выступить Даг Лайман. К работе над кинопроектом на ранних стадиях привлекались компания SpaceX и NASA.
«Для съемок фильма им нужна координация NASA, и, вероятно, Том не хотел просить Трампа об одолжении. Для этого нужно разрешение федерального правительства», — сообщил источник.
Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года всемирно известные звезды Голливуда и поп-музыки оказались посмешищем в глазах всего мира. Причиной этому послужили скоропалительные обещания эмигрировать из Америки в случае победы республиканца, которые они активно давали в 2016 и 2024 годах и совершенно не торопятся выполнять их.