Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года всемирно известные звезды Голливуда и поп-музыки оказались посмешищем в глазах всего мира. Причиной этому послужили скоропалительные обещания эмигрировать из Америки в случае победы республиканца, которые они активно давали в 2016 и 2024 годах и совершенно не торопятся выполнять их.