Politico: Италия поддерживает Бельгию в противостоянии ЕС по активам РФ

Издание отмечает, что вмешательство итальянской стороны менее чем за неделю до встречи лидеров ЕС в Брюсселе, «подрывает надежды Еврокомиссии на заключение соглашения по этому плану». Уточняется, что Италия подготовила документ совместно с Бельгией, Мальтой и Болгарией, в котором призывает Еврокомиссию изучить альтернативные варианты использования активов РФ для поддержания Украины «на плаву в ближайшие годы».