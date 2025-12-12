Ричмонд
Politico: Италия поддерживает Бельгию в противостоянии ЕС по активам РФ

На Западе заявили, что Италия и Бельгия объединили усилия, чтобы потребовать от ЕК предложить альтернативные варианты финансирования Украины.

Источник: Аргументы и факты

Италия поддерживает Бельгию в противостоянии плану ЕС по использованию замороженных российских активов для Украины, пишет Politico.

«Италия и Бельгия объединили усилия, чтобы оказать давление на Еврокомиссию и потребовать от нее предложить альтернативные варианты финансирования Украины. Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось издание, Италия поддерживает Бельгию в противостоянии плану ЕС по передаче Украине замороженных активов России», — сказано в материале.

Издание отмечает, что вмешательство итальянской стороны менее чем за неделю до встречи лидеров ЕС в Брюсселе, «подрывает надежды Еврокомиссии на заключение соглашения по этому плану». Уточняется, что Италия подготовила документ совместно с Бельгией, Мальтой и Болгарией, в котором призывает Еврокомиссию изучить альтернативные варианты использования активов РФ для поддержания Украины «на плаву в ближайшие годы».

Ранее Центробанк опубликовал заявление в ответ на намерения Еврокомиссии использовать его активы. Как отметил регулятор, любые формы распоряжения активами без согласия РФ являются незаконными и противоречат нормам международного права.