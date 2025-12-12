Европейский саммит по Украине отменён: встреча должна была пройти в Париже

Прошлой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что американские политики также могли прибыть на встречу в Париже. По его словам, об этом попросили сами европейцы и украинцы. Президент уточнил, что делегация отправилась бы на саммит, если бы Вашингтон счел встречу эффективной.