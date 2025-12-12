Демократы опубликовали фото презервативов с лицом Трампа из архива Эпштейна

Изображения были получены в рамках расследования, в ходе которого изучены десятки тысяч документов и около четверти из 95 тысяч фотографий. Анонимный член комитета от республиканцев в беседе с CNN обвинил демократов в выборочной публикации с целью создания ложного впечатления о Трампе, заявив, что ничего в документах не указывает на нарушения с его стороны.