Захарова: Враги России могут попытаться столкнуть россиян из-за дела Долиной

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги… Один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала Захарова журналистам.
Дипломат подчеркнула, что в нашей стране дом, семья и квартира — это системообразующие вещи, поэтому в связи с делом Долиной была задета одна из самых чувствительных тем. Она напомнила, что против нашей страны ведётся гибридная война, и недруги России попытаются стравить людей. Представитель МИД РФ выразила надежду, что Верховный суд со всей серьёзностью подойдет к рассмотрению этого вопроса.
«И мы как сообщество, как общество, как народ, как все ветви власти должны на этот вызов, который связан не только с одним случаем, а со многими случаями, дать ответ», — заключила Захарова.
Напомним, злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру и перевести 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.
