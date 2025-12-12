Ричмонд
Совет Евросоюза объяснил бессрочную заморозку российских активов

Совет Европейского союза в заявлении о бессрочной заморозке российских активов сообщил, что данное решение было принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.

— Совет принял решение временно запретить любые переводы обратно в РФ активов российского Центрального банка, заблокированных в Евросоюзе. Данное решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике ЕС, — сказано на сайте совета.

В пятницу, 12 декабря, Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Европейской комиссии о бессрочной заморозке российских активов.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Брюссель, приняв такое решение, запускает процесс самоуничтожения Европейского союза, и оно неизбежно приведет к ряду ответных мер со стороны России. По его словам, грабеж золотовалютных резервов Центрального банка РФ означает, что «партия войны» фактически подрывает правовые основы и принцип европейского консенсуса.

