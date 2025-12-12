RMF FM: Субботняя встреча в Париже по Украине отменена

Радиостанция при этом подчеркнула, что информация является неофициальной.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключал, что американские представители могут принять участие во встрече по Украине, если будет хороший шанс на урегулирование конфликта. При этом глава Белого дома отмечал, что Вашингтон не хочет тратить много времени на пустые разговоры.
