Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками»

«Наперсточники», — сказала она ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать решение Совета Евросоюза о бессрочном блокировании суверенных активов России.
По плану Еврокомиссии бессрочная заморозка активов — это первый этап для их экспроприации под прикрытием схемы «репарационного кредита» Киеву.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.