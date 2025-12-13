Ричмонд
Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками»

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала европейские власти «наперсточниками» после решения о бессрочной блокировке российских активов.

Источник: РИА "Новости"

«Наперсточники», — сказала она ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать решение Совета Евросоюза о бессрочном блокировании суверенных активов России.

По плану Еврокомиссии бессрочная заморозка активов — это первый этап для их экспроприации под прикрытием схемы «репарационного кредита» Киеву.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.

