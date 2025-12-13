Евросоюз утвердил бессрочную блокировку российских активов

Примечательно, что Совет ЕС запретил отдавать России ее замороженные активы не просто до конца конфликта на Украине, а до тех пор, «пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС». Кроме того, в заявлении, опубликованном на сайте блока, не прописана процедура для разблокирования средств.